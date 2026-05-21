Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Anlagevotum "Hold"
|
21.05.2026 13:12:00
Verbund-Aktie dennoch im Plus: Berenberg senkt Kursziel
Die Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026 aufgrund der Zahlen des ersten Quartals, die die Markterwartungen übertrafen, stellt einen Lichtblick für Verbund in einer schwierigen Zeit dar, die durch unterdurchschnittliche Wassermengen, niedrigere realisierte Strompreise und die Verlängerung und Verschärfung der Sondergewinnsteuer in Österreich gekennzeichnet ist, hieß es in der aktuellen Studie.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten nun 3,02 Euro für 2026, sowie 3,48 bzw. 3,54 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,66 Euro für 2026, sowie jeweils 1,80 Euro für 2027 bzw. 2028.
Zum Vergleich: Am Donnerstag notieren die Verbund-Titel an der Wiener Börse zeitweise 1,84 Prozent im Plus bei 61,00 Euro.
Analysierendes Institut Berenberg Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/ste
APA
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