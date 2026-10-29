Verbund Aktie

Verbund für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Analystenstimme 29.10.2026 16:30:00

Verbund-Aktie dennoch in Grün: Deutsche Bank erwartet schwächeren Ausblick

Verbund-Aktie dennoch in Grün: Deutsche Bank erwartet schwächeren Ausblick

Die Analysten der Deutschen Bank haben ihre Empfehlung "Hold" für die Aktien des Verbund bestätigt.

Das Kursziel von 60 Euro für die Titel des österreichischen Stromversorgers wurde ebenfalls unverändert belassen. Zum Vergleich: An der Wiener Börse notierten Verbund-Aktien zuletzt mit einem Kursplus von 0,22 Prozent bei 69,50 Euro.

Von der anstehenden Quartalszahlenpräsentation des Verbund erwarten die Experten eine Senkung des Ausblicks. Diese dürfte aber nicht stark genug sein, um eine Gewinnwarnung vor der Zahlenvorlage zu erfordern. Angesichts der schwachen Bedingungen für Wasserkraft sei eine Warnung an einem gewissen Punkt aber wahrscheinlich, schreiben die Deutsche-Bank-Analysten Olly Jeffery und James Brand. Im November oder Dezember sollte sich jüngsten Prognosen zufolge die Wasserkraftbedingungen aber wieder normalisieren, heißt es in der Analyse weiter.

Für die ersten drei Quartale 2026 prognostizieren die Analysten einen Rückgang des Betriebsgewinns (EBITDA) der Wasserkraftsparte von 45 Prozent auf 868 Mio. Euro. Unterm Strich erwarten sie für den gesamten Konzern ein Nettoergebnis, das mit 698 Mio. Euro um 40 Prozent unter der Vergleichsperiode des Vorjahres liegen dürfte.

Die Rekord-Dürre im Sommer sowie niedrigere Strompreise hatten sich bereits in den Halbjahreszahlen des Verbund stark niedergeschlagen. Der Gewinn von Österreichs größtem Stromerzeuger war im ersten Halbjahr 2026 um mehr als ein Drittel auf 518 Mio. Euro eingebrochen.

Für das Geschäftsjahr 2026 des Verbund prognostizieren die Deutsche-Bank-Analysten weiter einen Gewinn von 2,43 Euro je Aktie. Die Schätzungen für die Folgejahre liegen bei 5,07 (2027) bzw. 4,49 (2028) Euro je Aktie.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

mik/spa

APA

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Verbund-Aktie tiefer: Stefan Waldner wird neuer Finanzvorstand
Verbund-Aktie unbeeindruckt: Gemeinsames Wasserstoff-Projekt mit EWE geplant
Verbund-Aktie gesucht: Mur-Laufkraftwerk Laufnitzdorf wieder in Betrieb

Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages,Verbund

Nachrichten zu Verbund AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Verbund AG

mehr Analysen
29.10.26 Verbund Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 Verbund Hold Deutsche Bank AG
10.09.26 Verbund verkaufen Baader Bank
17.08.26 Verbund Equal weight Barclays Capital
14.08.26 Verbund Underperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Verbund AG 69,50 -0,07% Verbund AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:16 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:27 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
06:18 Oktober 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.10.26 Oktober 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen