Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Analystenmeinung
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30.03.2026 17:49:00
Verbund-Aktie dennoch stärker: RBC senkt Kursziel und bestätigt "Underperform"
Kurzfristig dürften vor allem ein niedriger Wasserkraft-Output im ersten und ein schwieriger Ausblick für das zweite Quartal den Verbund belasten, heißt es in der Analyse. Höhere Kosten für Erneuerbare Energien schlagen sich zudem in den Prognosen der RBC für das Gesamtjahr 2026 nieder. Als Hauptgrund für die Kurszielsenkung nennt das Analystenteam um Alexander Wheeler aber die erwartete höhere Nettoverschuldung des Verbund.
Für das laufende Geschäftsjahr des Verbund prognostizieren die RBC-Analysten einen Gewinn von 2,85 Euro je Aktie. Die Schätzungen für die Folgejahre liegen bei 3,35 (2027) und 2,84 (2028) Euro je Aktie. Die Dividenden erwarten sie mit 1,43 (2026), 1,67 (2027) und 1,42 (2028) Euro je Aktie.
Analysierendes Institut RBC Capital Markets
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
mik/spa
APA
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