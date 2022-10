Verbund-Aktie dennoch tiefer: Modernisierung des Verbund-Donaukraftwerks Ybbs-Persenbeug fertig

In den vergangenen acht Jahren sind alle sechs aus den 1950er-Jahren stammenden Turbinen und Generatoren durch moderne, hocheffiziente Maschinensätze ersetzt worden, teilte der Verbund am Freitag mit. 100 Mio. Euro sind laut einer Aussendung investiert worden. Das älteste Donaukraftwerk soll künftig den Jahresstrombedarf von 400.000 Haushalten decken.

Abgeschlossen wurde das Revitalisierungsprojekt mit der Inbetriebnahme der neuen Maschine 1. In Zukunft würden 1,4 Mrd. Kilowattstunden erneuerbarer Strom aus Wasserkraft zur Stromversorgung in Österreich bereitgestellt, so der Verbund. Nach Abschluss der umfassenden Revitalisierung erzeuge das Donaukraftwerk Ybbs-Persenbeug deutlich mehr erneuerbaren Strom, sagte COO Achim Kaspar. Die Wasserkraft als zuverlässigste aller erneuerbaren Energien sei die tragende Säule der Stromversorgung in Österreich, die zusätzlich den Einsatz volatiler Erzeugungsformen mit der notwendigen Netzsicherheit stütze, merkte Michael Amerer, Geschäftsführer der Verbund Hydro Power GmbH, an.

Die Verbund-Aktie verlor im Wiener Handel letztlich 2,11 Prozent auf 85,70 Euro.

APA