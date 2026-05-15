Verbund-Aktie etwas fester: Deutsche Bank korrigiert Gewinnschätzungen - RBC bestätigt Rating

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihre Gewinnschätzungen für den heimischen Verbund angepasst.

Das Anlagevotum "Sell" sowie das Kursziel in Höhe von 55,0 Euro wurde von Analyst Olly Jeffery für die Titel des Versorgers unverändert beibehalten.

Die Deutsche Bank-Experten passen ihre Prognosen für die Verbund-Titel nach den Ergebnissen des ersten Quartals 2026 an und erhöhen die Gewinnprognose für 2026 um ca. 5 Prozent. Dies ist vor allem auf eine besser als erwartete Umsatzentwicklung zurückzuführen, hieß es in der aktuellen Studie.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Deutsche Bank-Analysten nun 2,85 statt zuvor 2,70 Euro für 2026, sowie 3,96 bzw. 3,49 Euro für die beiden Folgejahre.

Verbund - RBC bestätigt "Underperform" und Kursziel von 56,5 Euro

Die Analysten der kanadischen Bank RBC haben ihre Einstufung "Underperform" für die Anteile am Verbund bestätigt. Das Kursziel wurde vom zuständigen Experten Alexander Wheeler nach Berücksichtigung der Erstquartalszahlen des Stromversorgers bei 56,50 Euro belassen. Am Freitagnachmittag notierten die Verbund-Papiere an der Wiener Börse bei 61,35 Euro.

Er sehe weiterhin signifikante Herausforderungen im Bereich Wasserkraft und rechne damit, dass die Jahresproduktion deutlich unter den aktuellen Annahmen des Managements liegen wird, schrieb Wheeler in der am Freitag vorgelegten Studie. Für 2026 werde dies jedoch teilweise durch geringere erwartete Abschreibungen und Finanzierungskosten ausgeglichen, hieß es weiter.

Für das laufende Geschäftsjahr (2026) prognostizieren die RBC-Analysten einen Gewinn von 2,87 Euro je Aktie. Die Schätzungen für die Folgejahre liegen bei 3,38 (2027) und 2,91 (2028) Euro je Aktie. Die Dividenden erwarten sie mit 1,43 (2026), 1,69 (2027) und 1,46 (2028) Euro je Aktie.

Zum Vergleich: Am Freitag schlossen die Verbund-Titel an der Wiener Börse 0,16 Prozent fester bei 61,65 Euro.

APA