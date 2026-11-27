Die Analysten der UBS haben ihr Anlagevotum "Sell" für die Aktien des heimischen Verbund bestätigt.

Das Kursziel wurde leicht von 55,00 auf 56,00 Euro von der zuständigen Wanda Serwinowska erhöht.

Die Wasserkraftbedingungen seien seit Jahresbeginn weiterhin außergewöhnlich schwach, so die Analysten. "Wir erhöhen unsere EBITDA-Schätzung für 2026 leicht, was in erster Linie auf Posten zurückzuführen ist, die wir als einmalig betrachten." Wesentliche Risiken für die "Sell"-Empfehlung seien allerdings ein höherer Strompreis als erwartet bzw. ein geringerer Windfall-Profit.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die UBS-Analysten 2,80 Euro für 2026, sowie 4,65 bzw. 2,80 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,40 Euro für 2026, sowie 2,32 bzw. 1,40 Euro für 2027 bzw. 2028.

Am Freitag notierten die Verbund-Titel an der Wiener Börse schlussendlich bei 69,90 Euro (-0,14 Prozent).

Analysierendes Institut UBS

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