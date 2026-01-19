Verbund Aktie

WKN DE: A1C0VY / ISIN: US92336Y1073

Großauftrag 19.01.2026 11:25:40

Verbund-Aktie fällt dennoch: Großauftrag bei Nordex für Windturbinen bis 2030

Verbund-Aktie fällt dennoch: Großauftrag bei Nordex für Windturbinen bis 2030

Der österreichische Stromversorger Verbund hat sich für den geplanten Ausbau seines Windkraftgeschäftes beim Anlagenhersteller Nordex im großen Stil Kapazitäten für den Bau von Windturbinen gesichert.

Ein jetzt geschlossener Rahmenvertrag mit Laufzeit bis 2030 sieht die Bereitstellung und Lieferung von bis zu 105 Nordex-Onshore-Windturbinen für künftige Projekte der Tochter Verbund Green Power in seinen sechs Kernmärkten Österreich, Deutschland, Spanien, Italien, Rumänien und Albanien vor, wie beide Seiten mitteilten. Das würde etwa die Hälfte der aktuellen Windpark-Pipeline des österreichischen Unternehmens ausmachen.

Verbund will bis 2030 mit Photovoltaik und Windkraft ein Viertel seiner gesamten Stromerzeugung abdecken.

Die Nordex-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,12 Prozent höher bei 32,50 Euro, während Verbund-Titel im Wiener Handel 1,42 Prozent auf 62,55 Euro abgeben.

DOW JONES

Nordex-Aktie gewinnt: Weitere Aufträge in der Pipeline

Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Verbund AG Sponsored American Deposit Receip Repr 1-5 Sh

Analysen zu Verbund AG Sponsored American Deposit Receip Repr 1-5 Sh

Aktien in diesem Artikel

Verbund AG Sponsored American Deposit Receip Repr 1-5 Sh 12,30 3,36% Verbund AG Sponsored American Deposit Receip Repr 1-5 Sh

