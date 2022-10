Verbund-Aktie gewinnt: Ausgebautes Kraftwerk Jettenbach-Töging in Betrieb genommen

Nach 4 Jahren Bauzeit hat der Verbund am Freitag das deutsche Inn-Kraftwerk Jettenbach-Töging in Betrieb genommen.

Durch den Neubau mit drei Maschinensätzen mit Kaplan-Turbinen steigt die installierte Kraftwerksleistung um rund 40 Prozent auf 118 Megawatt (MW) und die Jahresstromerzeugung um 25 Prozent auf 696 GWh. Das Kraftwerk deckt den Jahresstrombedarf von 200.000 Haushalten in Bayern ab, teilte das Unternehmen mit.

"Die Inbetriebnahme des Kraftwerks Jettenbach-Töging bringt uns den bayerischen Ausbauzielen bei der Wasserkraft um 14 Prozent näher", so Verbund-CEO Michael Strugl. Künftig wolle man bei Verbund jedes Jahr 1 Mrd. Euro in die Energiewende investieren. In den Bau dieses Kraftwerkes wurden rund 250 Mio. Euro gesteckt. Insgesamt betreibt der Verbund 129 Wasserkraftwerke mit einer Erzeugung von 31.625 Gigawattstunden (GWh) Strom.

Die Papiere der Verbund gewannen in Wien 0,81 Prozent auf 87,45 Euro.

APA