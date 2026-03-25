Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|"Sell"
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25.03.2026 16:09:00
Verbund-Aktie gewinnt: UBS hält an Kursziel Euro fest
Die UBS-Analysten schreiben in ihrer Studie, dass seit Beginn des Nahostkonflikts die Verbund-Aktien um sechs Prozent gestiegen sind und damit den Sektor um 14 Prozentpunkte übertroffen haben. Die derzeitige Sondergewinnsteuer in Österreich begrenze allerdings das Aufwärtspotenzial durch einen höheren Strompreis, erklärt Analystin Wanda Serwinowska. Außerdem berge die jüngste Debatte über eine mögliche Reform des Strommarktes Risiken für die Aktie.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die UBS-Analysten 2,94 Euro für 2026/27 sowie 2,90 Euro für das Folgejahr. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,47 Euro für 2026/27 und 1,45 für 2027/28.
Am Mittwoch notierten die Verbund-Titel zuletzt an der Wiener Börse 0,38 Prozent höher bei 64,60 Euro.
Analysierendes Institut UBS Investment Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
moe/ste(APA)
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