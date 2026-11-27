Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Analystenstimme
|
27.11.2026 15:18:00
Verbund-Aktie gibt nach: UBS bestätigt Verkaufsempfehlung trotz höherem Kursziel
Die Wasserkraftbedingungen seien seit Jahresbeginn weiterhin außergewöhnlich schwach, so die Analysten. "Wir erhöhen unsere EBITDA-Schätzung für 2026 leicht, was in erster Linie auf Posten zurückzuführen ist, die wir als einmalig betrachten." Wesentliche Risiken für die "Sell"-Empfehlung seien allerdings ein höherer Strompreis als erwartet bzw. ein geringerer Windfall-Profit.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die UBS-Analysten 2,80 Euro für 2026, sowie 4,65 bzw. 2,80 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,40 Euro für 2026, sowie 2,32 bzw. 1,40 Euro für 2027 bzw. 2028.
Am Freitag notieren die Verbund-Titel an der Wiener Börse zeitweise bei 69,70 Euro (-0,43 Prozent).
Analysierendes Institut UBS
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
rst/spa
ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com
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