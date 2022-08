Verbund-Aktie im Minus: Verbund weist Aussage von Rendi-Wagner zu Liquiditätsproblemen zurück

Die Verwerfungen am Energiemarkt führen zu noch nie da gewesenen Volatilitäten an den Beschaffungsmärkten, so der Verbund am Dienstag in einer Aussendung. Es müssten alle Marktteilnehmer die an den Energiebörsen als Sicherheitsleistung hinterlegte Liquidität anheben.

Der Verbund appelliert, unternehmensschädigende Aussagen zu unterlassen. Diese würden Strom- und Gaskunden, aber auch Banken, Investoren und Aktionäre noch weiter verunsichern. Damit gefährde man die gesamte Branche sowie den Wirtschaftsstandort Österreich.

Die Verbund-Aktie fiel in Wien letztlich um 2,55 Prozent auf 95,55 Euro.

fel

APA