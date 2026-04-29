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WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

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Analystenstimme 29.04.2026 17:58:00

Verbund-Aktie im Plus: Deutsche Bank betätigt Verkaufsempfehlung

Verbund-Aktie im Plus: Deutsche Bank betätigt Verkaufsempfehlung

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihre Verkaufsempfehlung "Sell" für die Verbund-Titel beibehalten.

Auch das Kursziel von 55,0 Euro wurde nicht angetastet.

Analyst Olly Jeffery erwartet, dass die Ergebnisse des Wasserkraftunternehmens durch eine niedrige Wassermenge beeinflusst werden. "Im ersten Quartal lag der Wasserkraftkoeffizient bei 0,78. Obwohl die Strompreise hoch waren, konnte Verbund aufgrund des niedrigen Koeffizienten nicht davon profitieren. Wir erwarten, dass Verbund im ersten Quartal rund 50 Mio. Euro für Stromrückkäufe aufwenden wird", heißt es in dem Bericht. Beim Geschäftsbereich Netz wird davon ausgegangen, dass die Jahresprognose erfüllt wird.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Deutsche Bank-Analysten nun 2,70 Euro für 2026, sowie 3,78 bzw. 3,34 Euro für die beiden Folgejahre.

Die Verbund-Aktie schloss in Wien 1,12 Prozent höher bei 62,95 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

moe/ste

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