Die Analysten der Deutschen Bank haben das Kursziel für die Titel des Verbund hinaufgesetzt.

Die Analysten der Deutschen Bank haben in einer Branchenanalyse das Kursziel für die Titel des österreichischen Stromversorgers Verbund von 60 auf 64 Euro hinaufgesetzt. Die Empfehlung "Hold" wurde von dem zuständigen Analysten Olly Jeffery bestätigt.

Die mittelfristigen Ergebnisprognosen der Deutsche Bank Research für den Verbund liegen laut den Experten über dem Marktkonsens. Für das Geschäftsjahr 2026 des Verbund prognostizieren die Deutsche-Bank-Analysten jetzt einen Gewinn von 2,54 (zuvor 2,43) Euro je Aktie. Die Schätzungen für die Folgejahre liegen bei 5,59 (zuvor 5,07) bzw. 4,92 (zuvor 4,49) Euro je Aktie. Die Erhöhung um zehn Prozent für die Jahre 2027 und 2028 ist laut den Analysten auf höhere Strompreise zurückzuführen.

Die Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,40 Euro für 2026 sowie 3,10 bzw. 2,70 Euro für 2027 bzw. 2028.

An der Wiener Börse notieren Verbund-Aktien am Montag zeitweise 1,53 Prozent höher bei 69,55 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

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moe/rst

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