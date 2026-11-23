Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Empfehlung unverändert
|
23.11.2026 13:18:00
Verbund-Aktie im Plus: Deutsche Bank erhöht Kursziel
Die mittelfristigen Ergebnisprognosen der Deutsche Bank Research für den Verbund liegen laut den Experten über dem Marktkonsens. Für das Geschäftsjahr 2026 des Verbund prognostizieren die Deutsche-Bank-Analysten jetzt einen Gewinn von 2,54 (zuvor 2,43) Euro je Aktie. Die Schätzungen für die Folgejahre liegen bei 5,59 (zuvor 5,07) bzw. 4,92 (zuvor 4,49) Euro je Aktie. Die Erhöhung um zehn Prozent für die Jahre 2027 und 2028 ist laut den Analysten auf höhere Strompreise zurückzuführen.
Die Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,40 Euro für 2026 sowie 3,10 bzw. 2,70 Euro für 2027 bzw. 2028.
An der Wiener Börse notieren Verbund-Aktien am Montag zeitweise 1,53 Prozent höher bei 69,55 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
moe/rst
ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com
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