Trotz Sonderdividende 05.12.2025 17:51:00

Verbund-Aktie in Rot: Analysten der Baader Bank bleiben bei "Reduce"-Empfehlung - Marterbauer sieht ausreichende Mittel

Verbund-Aktie in Rot: Analysten der Baader Bank bleiben bei "Reduce"-Empfehlung - Marterbauer sieht ausreichende Mittel

Die Analysten der Baader Bank haben ihr Anlagevotum "Reduce" für die Aktien vom Verbund in Reaktion auf die angekündigte Sonderdividende für 2025 bestätigt.

Das 6-Monats-Kursziel wurde vom zuständigen Experten Pierre-Alexandre Ramondenc auf 70,8 Euro etwas angehoben.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten nun 4,39 (bisher: 4,41) Euro für 2025 sowie 3,58 (3,42) Euro für das Folgejahr. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 3,35 Euro für 2025 sowie 1,79 Euro für 2026.

Hintergrund der Bewertungsanpassung ist, dass der mehrheitlich staatliche Versorger eine Sonderdividende in Höhe von rund 400 Mio. ausschütten will. Der Vorstand werde der ordentlichen Hauptversammlung im kommenden Jahr vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2025 zusätzlich zur regulären Dividende eine Sonderdividende in Höhe von 1,15 Euro je Aktie auszuschütten, teilte der Verbund am Vorabend mit.

Marterbauer sieht Verbund trotz Sonderdividende gut ausgestattet

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sieht den Energiekonzern Verbund trotz angekündigter Sonderdividende in Höhe von 200 Mio. Euro gut ausgestattet. Aus Sicht des Finanzministers bleiben dem Verbund ausreichend Mittel für Investitionen in die Energiewende, wie Marterbauer in der "ZIB 2" am Donnerstag betonte. Diese seien auch notwendig, um langfristig von niedrigen Strompreisen zu profitieren.

Mithilfe der Sonderdividende des Verbunds, an dem die Republik über die ÖBAG die Mehrheit der Anteile hält, will die Regierung ihre angekündigte Energiekosten-Entlastung von 500 Mio. Euro finanzieren. Weitere 200 Mio. Euro liefert die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) und 100 Mio. Euro sollen aus einem noch nicht an den Bund ausgeschütteten Bilanzgewinn aus Dividendenerträgen der Staatsholding ÖBAG kommen.

Wie die Gelder der Staatsbeteiligungen zur Strompreissenkung eingesetzt werden sollen, ist noch offen. Die Energiepreise könnten durch niedrigere Abgaben und Steuern gesenkt werden, Details dazu würden derzeit noch verhandelt, so Marterbauer. Einen Beschluss soll es dazu noch heuer geben.

Am Donnerstag hatten die Verbund-Titel an der Wiener Börse bei 64,60 Euro geschlossen und somit um 1,3 Prozent höher. Am Freitag ging es letztlich um 0,77 Prozent runter auf 64,10 Euro.

APA

Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages,Verbund

04.12.25 Verbund Reduce Baader Bank
19.11.25 Verbund Sell Deutsche Bank AG
05.11.25 Verbund Reduce Baader Bank
10.10.25 Verbund Hold Erste Group Bank
22.07.25 Verbund verkaufen Deutsche Bank AG
