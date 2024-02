Verbund-Aktie knickt ein: Verbund mit Gewinnwarnung

So wird der Verbund heuer deutlich weniger verdienen, als Analysten bisher prognostiziert haben. Der Verbund erwartet für das Geschäftsjahr 2024 einen Betriebsgewinn (Ebitda) zwischen 2,60 Mrd. und 3,30 Mrd. Euro sowie ein Konzernergebnis zwischen 1,30 und 1,75 Mrd. Euro, teilte er in einer Aussendung mit. Analystenschätzungen gingen jedoch von einem Ebitda in der Höhe von rund 3,80 Mrd. Euro und einem Konzernergebnis von rund 2,10 Mrd. Euro aus.

Die Experten der Erste Group kommentierten, dass die Umsatz- und Gewinnwarnung eine logische Folge der zuletzt stark unter Druck geratenen Strompreise sei. Kurzfristig dürfte sich die Aktie nach den bereits jüngsten Verlusten aufgrund des derzeitigen Umfelds wohl nicht erholen.

An der Wiener Börse fällt die Verbund-Aktie am Freitag zeitweise um 4,99 Prozent auf 65,70 Euro.

APA