Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
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09.11.2026 11:08:00
Verbund-Aktie leichter: Bau des ersten Windparks in Albanien
Der Verbund erhielt den Zuschlag für den Onshore-Windpark im Rahmen einer internationalen Ausschreibung. In Albanien basiert die Stromversorgung bisher stark auf Wasserkraft. Das Land will nun seinen Erzeugungsmix durch Wind- und Solarenergie stärker diversifizieren. Das Projekt Spille markiere "einen bedeutenden Meilenstein für die Energiewende des Landes und ist ein wichtiger Schritt für unsere Wachstumsstrategie", so Verbund-Green-Power-Geschäftsführer Dietmar Reiner in einer Aussendung.
Im Jänner haben Verbund Green Power und Nordex bereits einen mehrjährigen Rahmenvertrag über die Lieferung von Windturbinen mit einer Gesamtkapazität von 700 Megawatt (MW) unterzeichnet. Der Vertrag umfasst die Lieferung und Bereitstellung von bis zu 105 Nordex-Onshore-Windturbinen für zukünftige Verbund-Windparks. Die Windprojekte sind in Österreich, Deutschland, Spanien, Italien, Rumänien und Albanien geplant, die Partnerschaftsvereinbarung läuft bis 2030.In Wien fällt die Verbund-Aktie zeitweise um 0,28 Prozent auf 72,50 Euro.
cri/cghAPA
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