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09.11.2026 11:08:00

Verbund-Aktie leichter: Bau des ersten Windparks in Albanien

Verbund-Aktie leichter: Bau des ersten Windparks in Albanien

Der heimische Energiekonzern Verbund baut Albaniens ersten Windpark.

Die geplanten zwölf Windturbinen wird der deutsche Windkraftanlagenbauer Nordex liefern und 15 Jahre servicieren, wie Nordex am Montag mitteilte. Der 84-Megawatt-Windpark Spille entsteht rund 50 Kilometer südlich der albanischen Hafenstadt Durres. Die Inbetriebnahme ist für Frühjahr 2028 geplant.

Der Verbund erhielt den Zuschlag für den Onshore-Windpark im Rahmen einer internationalen Ausschreibung. In Albanien basiert die Stromversorgung bisher stark auf Wasserkraft. Das Land will nun seinen Erzeugungsmix durch Wind- und Solarenergie stärker diversifizieren. Das Projekt Spille markiere "einen bedeutenden Meilenstein für die Energiewende des Landes und ist ein wichtiger Schritt für unsere Wachstumsstrategie", so Verbund-Green-Power-Geschäftsführer Dietmar Reiner in einer Aussendung.

Im Jänner haben Verbund Green Power und Nordex bereits einen mehrjährigen Rahmenvertrag über die Lieferung von Windturbinen mit einer Gesamtkapazität von 700 Megawatt (MW) unterzeichnet. Der Vertrag umfasst die Lieferung und Bereitstellung von bis zu 105 Nordex-Onshore-Windturbinen für zukünftige Verbund-Windparks. Die Windprojekte sind in Österreich, Deutschland, Spanien, Italien, Rumänien und Albanien geplant, die Partnerschaftsvereinbarung läuft bis 2030.

In Wien fällt die Verbund-Aktie zeitweise um 0,28 Prozent auf 72,50 Euro.

cri/cgh

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Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages

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