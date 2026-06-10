Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Analystenrating
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10.06.2026 17:56:00
Verbund-Aktie mit Verlusten: Deutsche Bank hält an Verkaufsempfehlung fest
Gemäß der Analyse werden die Aussichten für den Wasserkraftbereich nicht besser. Bei der Deutsche Bank Research geht man davon aus, dass der Verbund noch vor der Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse eine Gewinnwarnung aussprechen muss. "Die Wasserkraftproduktion lag im April/Mai rund 42 Prozent unter dem Normalwert, was zusätzlich zu den Umsatzeinbußen Stromrückkäufe in Höhe von rund 100 Mio. Euro bedeutet. Auch die Prognose für Juni liegt 15 Prozent unter dem Normalwert. Wir erwarten keine wesentlichen Kompensationen im übrigen Geschäft", schreibt Jeffery in seinem Bericht.
Der erwartete Gewinn je Aktie für 2026 wurde daher auch auf 2,66 Euro (vorher 2,85 Euro) angepasst. Für die beiden Folgejahre werden 4,12 Euro bzw. 3,62 Euro prognostiziert.
Am Mittwoch notierten die Verbund-Titel an der Wiener Börse letztlich bei 58,45 Euro und damit 2,01 Prozent schwächer.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
moe/ste
ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com
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