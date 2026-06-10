Verbund-Aktie mit Verlusten: Deutsche Bank hält an Verkaufsempfehlung fest

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihre Verkaufsempfehlung "Sell" für die Aktie des heimischen Verbund bestätigt.

Auch das Kursziel in Höhe von 55 Euro wurde für die Papiere des österreichischen Stromversorgers vom zuständigen Experten Olly Jeffery unverändert beibehalten.

Gemäß der Analyse werden die Aussichten für den Wasserkraftbereich nicht besser. Bei der Deutsche Bank Research geht man davon aus, dass der Verbund noch vor der Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse eine Gewinnwarnung aussprechen muss. "Die Wasserkraftproduktion lag im April/Mai rund 42 Prozent unter dem Normalwert, was zusätzlich zu den Umsatzeinbußen Stromrückkäufe in Höhe von rund 100 Mio. Euro bedeutet. Auch die Prognose für Juni liegt 15 Prozent unter dem Normalwert. Wir erwarten keine wesentlichen Kompensationen im übrigen Geschäft", schreibt Jeffery in seinem Bericht.

Der erwartete Gewinn je Aktie für 2026 wurde daher auch auf 2,66 Euro (vorher 2,85 Euro) angepasst. Für die beiden Folgejahre werden 4,12 Euro bzw. 3,62 Euro prognostiziert.

Am Mittwoch notierten die Verbund-Titel an der Wiener Börse letztlich bei 58,45 Euro und damit 2,01 Prozent schwächer.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

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