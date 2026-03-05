Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Energieversorger
|
05.03.2026 18:00:00
Verbund-Aktie stärker: Deutsche Bank hebt Kursziel leicht an
Steigende Gaspreise infolge des Iran-Konflikts haben in den meisten europäischen Ländern, insbesondere kurzfristig, zu einem Anstieg der Strompreise geführt, schreibt der Deutsche Bank Analyst. Seit dem Wochenende sind die österreichischen Strompreis-Futures für den Winter 2026/27 um 20 Prozent und für 2027 um 10 Prozent gestiegen, ab 2028 jedoch nur noch geringfügig, hieß es weiter.
Die Prognose für den Gewinn je Aktie lautet für 2025 auf 4,18 Euro. In den Folgejahren soll dieser bei 3,23 Euro bzw. 3,70 Euro liegen. Als Dividendenausschüttungen für diesen Zeitraum werden jährlich 3,27 bzw. 1,62 und 1,85 Euro pro Anteilsschein erwartet.
Die Verbund-Aktie schloss im Wiener Handel 0,32 Prozent höher bei 61,85 Euro.
