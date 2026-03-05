Verbund Aktie

WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

Energieversorger 05.03.2026 18:00:00

Verbund-Aktie stärker: Deutsche Bank hebt Kursziel leicht an

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Energieversorgers Verbund in einer aktuellen Studie von 55 auf 56 Euro leicht nach oben revidiert.

Die Einstufung "Sell" für die Titel von Verbund wurde vom zuständigen Experten Olly Jeffery beibehalten.

Steigende Gaspreise infolge des Iran-Konflikts haben in den meisten europäischen Ländern, insbesondere kurzfristig, zu einem Anstieg der Strompreise geführt, schreibt der Deutsche Bank Analyst. Seit dem Wochenende sind die österreichischen Strompreis-Futures für den Winter 2026/27 um 20 Prozent und für 2027 um 10 Prozent gestiegen, ab 2028 jedoch nur noch geringfügig, hieß es weiter.

Die Prognose für den Gewinn je Aktie lautet für 2025 auf 4,18 Euro. In den Folgejahren soll dieser bei 3,23 Euro bzw. 3,70 Euro liegen. Als Dividendenausschüttungen für diesen Zeitraum werden jährlich 3,27 bzw. 1,62 und 1,85 Euro pro Anteilsschein erwartet.

Die Verbund-Aktie schloss im Wiener Handel 0,32 Prozent höher bei 61,85 Euro.

APA
Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages,Verbund

Aktien in diesem Artikel

Verbund AG 62,20 0,57% Verbund AG

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt etwas nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen erneut fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

