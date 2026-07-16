Verbund Aktie

Verbund für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Analystenstimme 16.07.2026 17:52:00

Verbund-Aktie steigt dennoch: Deutsche Bank bestätigt Verkaufsempfehlung

Verbund-Aktie steigt dennoch: Deutsche Bank bestätigt Verkaufsempfehlung

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben die Empfehlung "Sell" für die Aktien des heimischen Verbund bestätigt.

Das Kursziel von 55 Euro blieb vom zuständigen Experten Olly Jeffery ebenfalls unverändert.

Vergangene Woche war die schlechteste Wasserkraftwoche des Jahres in Österreich, wobei die landesweite Wasserkraftproduktion um 55 Prozent unter dem Normalwert lag. Prognostiziert wird, dass die Wasserkraftproduktion im Juli und August um 44 Prozent unter dem Normalwert liegen wird. Daher wird erwartet, dass das Unternehmen im dritten Quartal noch weiter hinter den Erwartungen zurückbleiben würde. Wahrscheinlich sei, dass Verbund seine Prognosen senken wird, hieß es weiter von der Deutschen Bank.

Am Donnerstag notierten die Verbund-Titel an der Wiener Börse zuletzt 1,12 Prozent fester bei 58,55 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

prtas/ger/ste

APA

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Verbund-Aktie dennoch fester: Analysten bestätigen Verkaufsempfehlung
Verbund-Aktie mit Verlusten: Deutsche Bank hält an Verkaufsempfehlung fest
Verbund-Aktie im Plus: Energiespeicher soll in Bayern trotz Klagen gebaut werden

Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages,Verbund

Nachrichten zu Verbund AG

mehr Nachrichten