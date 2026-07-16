Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Analystenstimme
|
16.07.2026 17:52:00
Verbund-Aktie steigt dennoch: Deutsche Bank bestätigt Verkaufsempfehlung
Vergangene Woche war die schlechteste Wasserkraftwoche des Jahres in Österreich, wobei die landesweite Wasserkraftproduktion um 55 Prozent unter dem Normalwert lag. Prognostiziert wird, dass die Wasserkraftproduktion im Juli und August um 44 Prozent unter dem Normalwert liegen wird. Daher wird erwartet, dass das Unternehmen im dritten Quartal noch weiter hinter den Erwartungen zurückbleiben würde. Wahrscheinlich sei, dass Verbund seine Prognosen senken wird, hieß es weiter von der Deutschen Bank.
Am Donnerstag notierten die Verbund-Titel an der Wiener Börse zuletzt 1,12 Prozent fester bei 58,55 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
prtas/ger/ste
APA
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