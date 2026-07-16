Verbund-Aktie steigt dennoch: Deutsche Bank bestätigt Verkaufsempfehlung

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben die Empfehlung "Sell" für die Aktien des heimischen Verbund bestätigt.

Das Kursziel von 55 Euro blieb vom zuständigen Experten Olly Jeffery ebenfalls unverändert.

Vergangene Woche war die schlechteste Wasserkraftwoche des Jahres in Österreich, wobei die landesweite Wasserkraftproduktion um 55 Prozent unter dem Normalwert lag. Prognostiziert wird, dass die Wasserkraftproduktion im Juli und August um 44 Prozent unter dem Normalwert liegen wird. Daher wird erwartet, dass das Unternehmen im dritten Quartal noch weiter hinter den Erwartungen zurückbleiben würde. Wahrscheinlich sei, dass Verbund seine Prognosen senken wird, hieß es weiter von der Deutschen Bank.

Am Donnerstag notierten die Verbund-Titel an der Wiener Börse zuletzt 1,12 Prozent fester bei 58,55 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

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