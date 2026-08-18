Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Analystenstimme
|
18.08.2026 17:54:00
Verbund-Aktie steigt dennoch leicht: Barclays senkt Kursziel, weiter "Equal Weight"
Zum Vergleich: An der Wiener Börse schlossen die Verbund-Aktien am Montag bei 56,90 Euro.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten 3,17 Euro für 2026 sowie 3,84 bzw. 3,76 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,90 Euro für 2026 sowie 2,11 bzw. 2,07 Euro für 2027 bzw. 2028.
Am Dienstag notierte die Verbund-Aktie in Wien letztlich 0,09 Prozent stärker bei 56,95 Euro.
Analysierendes Institut Barclays
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
spa
APA
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