Verbund-Aktie steigt dennoch leicht: Barclays senkt Kursziel, weiter "Equal Weight"

Die Analysten von Barclays haben ihre Einstufung "Equal Weight" für die Aktien des Verbund bestätigt.

Das Kursziel wurde in einer Branchenstudie vom Freitag von 64,0 auf 63,0 Euro gekürzt. Analyst Peter Crampton begründete die Senkung mit leicht gestiegenen Kapitalkosten (WACC) und angepassten Rohstoffpreisannahmen.

Zum Vergleich: An der Wiener Börse schlossen die Verbund-Aktien am Montag bei 56,90 Euro.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten 3,17 Euro für 2026 sowie 3,84 bzw. 3,76 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,90 Euro für 2026 sowie 2,11 bzw. 2,07 Euro für 2027 bzw. 2028.

Am Dienstag notierte die Verbund-Aktie in Wien letztlich 0,09 Prozent stärker bei 56,95 Euro.

Analysierendes Institut Barclays

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APA