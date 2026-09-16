Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Projekt
|
16.09.2026 12:25:00
Verbund-Aktie steigt: Solarpark nahe Udine in Betrieb genommen
Das Projekt gilt zugleich als erster Verbund-Standort, der im Rahmen des italienischen Fördermechanismus FER-X für erneuerbare Energien in Betrieb genommen wurde. Der Mechanismus sieht eine Förderung erneuerbarer Stromerzeugung über Differenzverträge vor. Verbund hatte sich 2025 erfolgreich an einer entsprechenden Ausschreibung beteiligt.
Unternehmen will auf dem italienischen Markt wachsen
Das Unternehmen will seine Aktivitäten auf dem italienischen Markt deutlich ausbauen. Die Anlage in Povoletto ist nach Angaben von Verbund das erste von insgesamt drei Erneuerbaren-Projekten, die in den kommenden sechs Monaten in Italien in Betrieb gehen sollen.
"Die Inbetriebnahme des Photovoltaikparks in Povoletto ist ein wichtiger Meilenstein unserer Entwicklungsstrategie in Italien und unterstreicht unser langfristiges Engagement in diesem Markt", sagte Francesco Spagnolo, Geschäftsführer von Verbund Green Power Italia, in einer Presseaussendung am Mittwoch. Italien sei ein Schlüsselmarkt für das Wachstum des Konzerns in Europa. Man wolle auch in den kommenden Jahren in erneuerbare Energieanlagen im Land investieren, diese entwickeln und betreiben.
Verbund will mit dem Projekt nach eigenen Angaben auch die lokale Bevölkerung unterstützen. Das Unternehmen hat mit der Gemeinde Povoletto eine Vereinbarung über Ausgleichsmaßnahmen getroffen. Für die Bauarbeiten war der lokale EPC-Dienstleister PVK verantwortlich. Das Unternehmen unterstützte Verbund zudem während der Genehmigungsphase als Entwicklungspartner.
Verbund sieht Italien als einen besonders wichtigen Markt für den Ausbau erneuerbarer Energien. Die österreichische Gruppe baut deshalb derzeit eine breiter aufgestellte Projektpipeline in Italien auf. Ziel ist es nach Unternehmensangaben, die installierte Leistung aus erneuerbaren Energieträgern im Land bis 2027 auf mehr als 100 Megawatt zu steigern.
Verbund-Papiere ziehen im Wiener Handel zeitweise um 1,42 Prozent auf 60,85 Euro an.
mit/sagAPA
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Verbund AG
|
12:26
|Börse Wien in Grün: ATX Prime mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15.09.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
15.09.26
|Handel in Wien: ATX zum Ende des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
14.09.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
11.09.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.09.26
|ATX aktuell: ATX klettert zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
11.09.26
|ATX-Handel aktuell: ATX steigt nachmittags (finanzen.at)
|
11.09.26
|Aufschläge in Wien: ATX steigt am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Verbund AG
|10.09.26
|Verbund verkaufen
|Baader Bank
|17.08.26
|Verbund Equal weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Verbund Sell
|UBS AG
|30.07.26
|Verbund Equal weight
|Barclays Capital
|10.09.26
|Verbund verkaufen
|Baader Bank
|17.08.26
|Verbund Equal weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Verbund Sell
|UBS AG
|30.07.26
|Verbund Equal weight
|Barclays Capital
|19.06.24
|Verbund buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|23.08.23
|Verbund buy
|Baader Bank
|08.07.22
|Verbund buy
|HSBC
|26.05.22
|Verbund buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.21
|Verbund buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|Verbund verkaufen
|Baader Bank
|06.08.26
|Verbund Sell
|UBS AG
|23.07.26
|Verbund Sell
|UBS AG
|23.07.26
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.25
|Verbund Hold
|Erste Group Bank
|04.03.24
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.11.23
|Verbund Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Verbund AG
|61,15
|1,92%