Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Personalie
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07.10.2026 16:10:00
Verbund-Aktie tiefer: Stefan Waldner wird neuer Finanzvorstand
Stefan Waldner, derzeit Senior Vice President im Finanzbereich der OMV, wechselt im ersten Quartal 2027 zu dem Versorger. Der Aufsichtsrat hat Waldner für eine Funktionsperiode von zwei Jahren zum CFO bestellt, es gibt eine Verlängerungsoption für zwei weitere Jahre, teilte der Verbund am Montag mit.
Bis Waldner sein Amt antritt, verwaltet weiterhin Verbundchef Michael Strugl die Finanzagenden. Kollmann hatte sein Vorstandsmandat zum 31. August 2026 niedergelegt. Er wechselte zur Bank of America und übernahm dort die Rolle des Vice Chair EU und Country Executive für Deutschland und Österreich.
Im Wiener Handel zeigt sich die Verbund-Aktie in einem schwächeren Gesamtmarkt vergleichsweise robust und notiert zeitweise bei 62,90 Euro (-0,55%).
bel/cgh
ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com
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Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages
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