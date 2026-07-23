Verbund-Aktie unbeeindruckt: Deutsche Bank und UBS bleiben bei "Sell"-Einstufung vor Zahlen

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihre Einstufung "Sell" für die Aktien des heimischen Verbund unverändert beibehalten.

Auch das Kursziel in Höhe von 55,00 Euro wurde von Analyst Olly Jeffery vor der anstehenden Zahlenvorlage des Versorgers nicht verändert.

Der Verbund wird am 30. Juli die Ergebnisse für das erste Halbjahr veröffentlichen. Da bisher keine Gewinnwarnung vorliegt, gehen die Deutsche-Bank-Experten davon aus, dass das Unternehmen seine Annahmen zur österreichischen Gewinnabgabe und/oder zum Sozialtarif im Rahmen der Gesamtjahresprognose anpassen wird. Dies sowie die Wasserkraftbedingungen im ersten Quartal werden zentrale Themen der Telefonkonferenz sein, hieß es weiter.

UBS behält "Sell"-Einstufung bei

Auch die Analysten der UBS haben ihr Anlagevotum "Sell" für die Aktien des heimischen Verbund im Vorfeld der anstehenden Zahlenvorlage des Versorgers bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 55,00 Euro wurde von Analystin Wanda Serwinowska unverändert beibehalten.

Verbund wird am 30. Juli die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 bekannt geben. Die UBS-Experten rechnen mit einem Rückgang des Gewinns, der vor allem auf einen tieferen erzielten Strompreis und niedrige Wasserstände zurückzuführen ist, hieß es in der aktuellen Studie.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die UBS-Analysten 2,91 Euro für 2026, sowie 3,12 bzw. 2,28 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,45 Euro für 2026, sowie 1,56 bzw. 1,14 Euro für 2027 bzw. 2028.

Zum Vergleich: Am Donnerstag notierten die Verbund-Titel an der Wiener Börse letztlich marginale 0,08 Prozent im Minus bei 59,80 Euro.

Analysierende Institute Deutsche Bank Research und UBS

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ger/spa

APA