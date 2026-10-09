Verbund Aktie

Verbund für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Joint-Venture 09.10.2026 17:51:00

Verbund-Aktie unbeeindruckt: Gemeinsames Wasserstoff-Projekt mit EWE geplant

Verbund-Aktie unbeeindruckt: Gemeinsames Wasserstoff-Projekt mit EWE geplant

Der österreichische Stromkonzern Verbund und das deutsche Energieunternehmen EWE haben am Freitag konkrete Details zu ihrem geplanten Wasserstoff-Joint-Venture bekanntgegeben.

In der niedersächsischen Wesermarsch soll unter dem Namen "CHC Elektrolyse JadeWeser" ein Elektrolyseur mit einer Leistung von bis zu 500 Megawatt (MW) entstehen. Das Vorhaben zählt zu den größten Wasserstoffprojekten Europas.

Die Anlage soll ab 2032 jährlich rund 50.000 Tonnen grünen Wasserstoff für Industrie, Verkehr und den Energiesektor liefern. Als Standort dienen gesicherte Flächen im Stadtgebiet von Nordenham, wo ein Anschluss an das 380-kV-Stromnetz und an das künftige deutsche Wasserstoff-Kernnetz besteht. Die Partner verfügen gemeinsam bereits über Wasserstoffprojekte mit einer Leistung von rund 400 MW in Betrieb oder Umsetzung. Die EU-Kommission hatte den wettbewerbsrechtlichen Zusammenschluss der EWE Hydrogen GmbH und der VERBUND Green Hydrogen GmbH bereits Anfang Juli genehmigt, wie die APA berichtete.

Investitionsentscheidung an EU-Auflagen geknüpft

Die finale Investitionsentscheidung für das Vorhaben ist allerdings noch offen. Wie das "Handelsblatt" am Freitag berichtete, knüpfen die Konzernchefs die Realisierung an Erleichterungen bei den EU-Produktionskriterien für erneuerbaren Wasserstoff. "Wenn alles so bliebe wie jetzt, könnten wir keine finale Investitionsentscheidung treffen", zitierte die Zeitung EWE-Vorstandschef Stefan Dohler. Bei einer Anpassung der Regulierung hält Dohler Produktionskosten von unter 5 Euro je Kilogramm für möglich, während unter den derzeitigen Bedingungen 8 bis 10 Euro realistisch erschienen.

"Die Energiewende braucht leistungsfähige europäische Partnerschaften", erklärte Verbund-CEO Michael Strugl laut Mitteilung. Mit dem Joint Venture bündele man die Stärken zweier etablierter Energieunternehmen für eine sichere Versorgung, das Projekt sei ein wichtiger Baustein einer künftigen europäischen Wasserstoffwirtschaft. Laut "Handelsblatt" stockt der Markthochlauf in Deutschland derzeit vor allem wegen strenger EU-Vorgaben.

An der Wiener Börse zeigte sich die Verbund-Aktie unbeeindruckt von den Wasserstoffplänen in Deutschland. Letztlich notierte das Papier marginale 0,15 Prozent tiefer bei 64,90 Euro.

ivn/bel

ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Verbund-Aktie zieht deutlich an: Deutsche Bank wird optimistischer
voestalpine und Verbund bauen Wasserstoff-Pilotanlage aus - Aktien uneins
Verbund-Aktie tiefer: Stefan Waldner wird neuer Finanzvorstand

Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages,Verbund

Nachrichten zu Verbund AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Verbund AG

mehr Analysen
28.09.26 Verbund Hold Deutsche Bank AG
10.09.26 Verbund verkaufen Baader Bank
17.08.26 Verbund Equal weight Barclays Capital
14.08.26 Verbund Underperform RBC Capital Markets
06.08.26 Verbund Sell UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Verbund AG 64,90 -0,15% Verbund AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:29 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:12 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen