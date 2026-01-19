Verbund Aktie

Verbund für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

Analysten 19.01.2026 13:56:00

Verbund-Aktie unter Druck: Deutsche Bank senkt Kursziel und bestätigt "Sell"

Verbund-Aktie unter Druck: Deutsche Bank senkt Kursziel und bestätigt "Sell"

Schwache Wasserkraft und regulatorische Risiken belasten die Aussichten - Analysten bleiben klar skeptisch.

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben das Kursziel für die Aktien des heimischen Verbund in einer aktuellen Studie von 60,0 auf 58,0 Euro gesenkt. Die Einstufung "Sell" wurde von den Analysten James Brand und Olly Jeffery beibehalten.

"Der Verbund steht vor einer Vielzahl von Herausforderungen, darunter schwache Wasserkraft, Ausfälle und neue Vorschriften für das Versorgungsgeschäft", so die Analysten. "Der Stromerzeuger hatte im 4. Quartal 2025 schwache Wasserkraftbedingungen und die Situation dürfte sich im 1. Quartal 2026 weiter verschlechtern."

Leichte Anpassungen gab es bei den Gewinnschätzungen. So wird für 2026 nun ein Gewinn je Aktie von 3,17 statt 3,45 Euro erwartet. Die Prognosen für 2027 und 2028 belaufen sich auf jeweils 3,57 Euro je Anteilsschein (statt 3,66 Euro für 2027 sowie 3,67 Euro für 2028).

Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich für 2026 auf 1,6 bzw. 1,8 Euro für 2027 bzw. 2028.

Zum Vergleich: Am Freitag notierten die Verbund-Titel zu Mittag an der Wiener Börse bei 62,55 Euro.

Im Heimathandel geben die Papiere zeitweise 1,41 Prozent ab auf 62,55 Euro.

rst/spa

APA

