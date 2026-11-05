Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
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05.11.2026 17:52:00
Verbund-Aktie weit im Plus: Baader bestätigt Votum nach Zahlenvorlage
Angepasst wurden die Gewinnerwartungen für den Verbund, nachdem das Berechnungsmodell nach den 9-Monatszahlen adaptiert wurde. Leicht nach unten revidiert wurde die Gewinnprognose für heuer und deutlich angehoben für das Geschäftsjahr 2027. Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten nun 2,92 Euro für 2026, sowie 4,96 Euro für das Folgejahr. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,60 Euro für 2026, sowie 2,48 Euro für 2027.
Analysierendes Institut Baader Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ste/sto
ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com
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