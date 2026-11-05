Verbund Aktie

Verbund ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Reduce 05.11.2026 17:52:00

Verbund-Aktie weit im Plus: Baader bestätigt Votum nach Zahlenvorlage

Verbund-Aktie weit im Plus: Baader bestätigt Votum nach Zahlenvorlage

Die Analysten der Baader Bank haben ihre Verkaufsempfehlung "Reduce" für die Aktien des heimischen Verbund nach Zahlenvorlage des Energieunternehmens bestätigt.

Der zuständige Experte Pierre-Alexandre Ramondenc errechnete zudem ein 6-Monats-Kursziel von 70 Euro. Zum Vergleich: Am Donnerstagnotierten die Verbund-Titel an der Wiener Börse bei 75,35 Euro (+8,57 Prozent).

Angepasst wurden die Gewinnerwartungen für den Verbund, nachdem das Berechnungsmodell nach den 9-Monatszahlen adaptiert wurde. Leicht nach unten revidiert wurde die Gewinnprognose für heuer und deutlich angehoben für das Geschäftsjahr 2027. Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten nun 2,92 Euro für 2026, sowie 4,96 Euro für das Folgejahr. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,60 Euro für 2026, sowie 2,48 Euro für 2027.

Analysierendes Institut Baader Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ste/sto

ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Verbund-Aktie unbeeindruckt: Gemeinsames Wasserstoff-Projekt mit EWE geplant
Verbund-Aktie dennoch in Grün: Deutsche Bank erwartet schwächeren Ausblick
Verbund-Aktie gesucht: Mur-Laufkraftwerk Laufnitzdorf wieder in Betrieb

Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages,Verbund

Nachrichten zu Verbund AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Verbund AG

mehr Analysen
05.11.26 Verbund Reduce Baader Bank
29.10.26 Verbund Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 Verbund Hold Deutsche Bank AG
10.09.26 Verbund verkaufen Baader Bank
17.08.26 Verbund Equal weight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Verbund AG 72,70 -3,52% Verbund AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:03 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:07 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen