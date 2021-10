Verbund-Aktie zieht kräftig an: Verbund hebt Gewinnerwartung für 2021

Das um Einmaleffekte bereinigte Konzernergebnis soll heuer zwischen 720 und 790 Mio. Euro zu liegen kommen, wie Verbund am Dienstag via Aussendung mitteilte. Bisher war das Management von einer Bandbreite zwischen 580 bis 650 Mio. Euro ausgegangen.

Die Anhebung der Gewinnerwartung sei im Wesentlichen auf überdurchschnittliche Wasserführung der Flüsse im dritten Quartal, höhere realisierte Absatzpreise sowie höhere Ergebnisbeiträge aus Flexibilitätsprodukten zurückzuführen. Weitere Details zur Geschäftsentwicklung in den ersten drei Quartalen 2021 werden am 4. November 2021 vorgelegt.

Der berichtete Konzerngewinn wird heuer im Gesamtjahr den Angaben zufolge voraussichtlich 740 bis 810 Mio. Euro betragen und nicht, wie bisher erwartet, 590 bis 660 Mio. Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) dürfte zwischen 1,49 und 1,59 Mrd. Euro erreichen. Bis dato ist die Unternehmensführung von einem EBITDA von 1,31 bis 1,41 Mrd. Euro ausgegangen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 erhöhte sich der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um 9 Prozent auf 1,293 Mrd. Euro und der Nettogewinn verbesserte sich um knapp 14 Prozent auf 631 Mio. Euro, wie bei der Bilanzveröffentlichung im März bekanntgegeben wurde.

An der Börse in Wien zieht die Verbund-Aktie am Dienstag zeitweise um 3,25 Prozent auf 92,00 Euro an.

kre/tsk

(APA)