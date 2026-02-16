Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|
16.02.2026 14:43:00
Verbund ändert Stromtarife - Niedrigerer Energiepreis, weniger Rabatt
Der neue Verbund-Tarif orientiert sich damit inklusive des Rabatts an den günstigsten Angeboten ohne Rabatt, die laut Tarifkalkulator der E-Control seit geraumer Zeit bei 9 bis 10 Cent netto beginnen. Inklusive 20 Prozent Umsatzsteuer beträgt der neue Verbund-Strompreis im ersten Jahr 11,40 Cent. Das teilstaatliche Unternehmen gibt für die neuen Tarife eine Preisgarantie für 12 Monate ab.
Neuer Tarif auf für Bestandskunden
Auch Bestandskunden können, wie Verbund-Pressesprecherin Ingun Metelko erläuterte, in die neue Tarifstruktur wechseln und erhalten die nächsten 12 Monate ebenfalls den Rabatt von 3 Cent pro kWh. Kundinnen und Kunden, die in den vergangenen 12 Monaten zum Verbund gewechselt sind und derzeit von der Aktion "5 Monate Gratisstrom" profitieren, können nach Ablauf der 12-monatigen Mindestvertragslaufzeit ebenfalls auf den neuen Tarif wechseln.
Verbund-Chef Michael Strugl hatte im Jänner einen neuen "Österreich-Tarif" für unter 10 Cent netto pro kWh angekündigt, was von Kanzler Christian Stocker (ÖVP) als "großer Schritt" hin zu "günstigen Energiepreisen" gesehen wurde. Auch andere Regierungsmitglieder begrüßten die damalige Ankündigung.
Der Netto-Strompreis macht rund ein Drittel auf der endgültigen Stromrechnung aus und kann vom Kunden selbst gewählt - und durch Preisvergleiche gesenkt - werden. Die restlichen zwei Drittel entfallen auf Netzkosten und Steuern und Abgaben und hängen vom jeweiligen Netzgebiet und Wohnort ab.
pro/cgh
ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Verbund AG
|
17:58
|Börse Wien: ATX Prime verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
15:57
|Verbund ändert Stromtarife - Niedrigerer Energiepreis, weniger Rabatt (APA)
|
15:30
|Verbund ändert Stromtarife - Niedrigerer Energiepreis, weniger Rabatt (APA)
|
14:43
|Verbund ändert Stromtarife - Niedrigerer Energiepreis, weniger Rabatt (APA)
|
14:32
|Verbund - Deutsche Bank senkt Kursziel von 58 auf 55 Euro (APA)
|
12:27
|Zuversicht in Wien: ATX Prime am Mittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:29
|Wiener Börse-Handel: ATX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
Analysen zu Verbund AG
|14:32
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|13:17
|Verbund verkaufen
|UBS AG
|21.01.26
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|14:32
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|13:17
|Verbund verkaufen
|UBS AG
|21.01.26
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|19.06.24
|Verbund buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|23.08.23
|Verbund buy
|Baader Bank
|08.07.22
|Verbund buy
|HSBC
|26.05.22
|Verbund buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.21
|Verbund buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:32
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|13:17
|Verbund verkaufen
|UBS AG
|19.01.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|19.11.25
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.25
|Verbund Hold
|Erste Group Bank
|04.03.24
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.11.23
|Verbund Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.10.23
|Verbund neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Verbund AG
|57,60
|-1,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.