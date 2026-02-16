Verbund ändert Stromtarife - Niedrigerer Energiepreis, weniger Rabatt

Österreichs größter Stromkonzern, der Verbund, ändert mit 1. März die Tarifstruktur für seine Haushaltskunden. Das Unternehmen verlangt pro Kilowattstunde (kWh) künftig 12,50 Cent netto und gewährt im ersten Vertragsjahr einen Rabatt von 3 Cent, wodurch der Preis auf 9,50 Cent vor Steuern sinkt, wie aus am Montag veröffentlichten Informationen hervorgeht. Zuletzt kostete eine kWh beim Verbund 15,70 Cent, die im ersten Jahr dank "5 Monate Gratisstrom" auf 9,16 Cent sank.

Der neue Verbund-Tarif orientiert sich damit inklusive des Rabatts an den günstigsten Angeboten ohne Rabatt, die laut Tarifkalkulator der E-Control seit geraumer Zeit bei 9 bis 10 Cent netto beginnen. Inklusive 20 Prozent Umsatzsteuer beträgt der neue Verbund-Strompreis im ersten Jahr 11,40 Cent. Das teilstaatliche Unternehmen gibt für die neuen Tarife eine Preisgarantie für 12 Monate ab.

Neuer Tarif auf für Bestandskunden

Auch Bestandskunden können, wie Verbund-Pressesprecherin Ingun Metelko erläuterte, in die neue Tarifstruktur wechseln und erhalten die nächsten 12 Monate ebenfalls den Rabatt von 3 Cent pro kWh. Kundinnen und Kunden, die in den vergangenen 12 Monaten zum Verbund gewechselt sind und derzeit von der Aktion "5 Monate Gratisstrom" profitieren, können nach Ablauf der 12-monatigen Mindestvertragslaufzeit ebenfalls auf den neuen Tarif wechseln.

Verbund-Chef Michael Strugl hatte im Jänner einen neuen "Österreich-Tarif" für unter 10 Cent netto pro kWh angekündigt, was von Kanzler Christian Stocker (ÖVP) als "großer Schritt" hin zu "günstigen Energiepreisen" gesehen wurde. Auch andere Regierungsmitglieder begrüßten die damalige Ankündigung.

Der Netto-Strompreis macht rund ein Drittel auf der endgültigen Stromrechnung aus und kann vom Kunden selbst gewählt - und durch Preisvergleiche gesenkt - werden. Die restlichen zwei Drittel entfallen auf Netzkosten und Steuern und Abgaben und hängen vom jeweiligen Netzgebiet und Wohnort ab.

pro/cgh

