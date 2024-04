Verbund - Baader Bank senkt Kursziel von 67,5 auf 60,1 Euro

Die Analysten der Baader Bank haben in einer am Karfreitag veröffentlichten Studie ihre Bewertung für die Anteile vom Verbund angepasst. Dabei wurde das Sechsmonatskursziel von 67,5 auf 60,1 Euro reduziert. Die Bewertung von Pierre-Alexandre Ramondenc lautete weiter "Reduce". Zum Vergleich: Die Titel waren am Donnerstag bei 67,75 Euro aus dem Handel gegangen.

Beim Gewinn je Anteilsschein erwartet die Baader einen Ertrag je Euro von 4,72 Euro im Geschäftsjahr 2024. In den beiden Folgejahren soll dieser bei 4,43 bzw. 4,31 Euro liegen. Für 2024 wird indes mit einer Dividende von 2,36 Euro je Titel gerechnet. Für 2025 und 2026 rechnen die Experten mit einer Gewinnausschüttung von 2,22 bzw. 2,15 Euro pro Wertpapier.

Analysierendes Institut Baader Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

sto

ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com