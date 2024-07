Verbund - Baader passt Gewinnprognosen an, bestätigt "Sell"

Die Analysten der Baader Bank haben ihre Gewinnprognosen für den Verbund in Reaktion auf die gemeldeten Quartalszahlen des Stromversorgers angepasst. Das "Sell" Votum wurde vom Baader-Experten Pierre-Alexandre Ramondenc bestätigt. Das Kursziel auf 6-Monatssicht liegt bei 62,9 Euro. Zum Vergleich: An der Wiener Börse notierten Verbund-Aktien am Donnerstagnachmittag bei 75,90 Euro.

Die Baader-Experten haben insbesondere ihre Prognose für das operative Ergebnis des Wasserkraftsegments nach oben angepasst. Hintergrund sind die im Vergleich zum Vorjahr höheren Wassermengen. Die Prognosen für die durchschnittlichen Stromverbrauchspreise wurden hingegen nicht verändert.

Die Schätzung für das Ergebnis je Aktie für 2024 wurde auf 4,92 Euro erhöht. Für 2025 wird von den Baader-Experten weiter ein Ergebnis von 4,35 Euro je Aktie erwartet. Die Dividenden werden mit 2,46 (2024) und 2,18 (2025) Euro je Aktie prognostiziert.

