Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
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30.07.2026 11:51:00
Verbund - Barclays bestätigt nach Zahlen "Equal Weight" und Kursziel
Die gemeldeten Ergebniszahlen haben gezeigt, dass sich der Verbund trotz der dürrebedingten Schwäche des Wasserkraftgeschäfts gut geschlagen habe, schreiben die Barclays-Analysten. Positiv werten sie vor allem, dass der Verbund seinen Ergebnisausblick für das Gesamtjahr leicht auf eine Spanne von 1,05 bis 1,20 Mrd. Euro angehoben hat.
Analysierendes Institut Barclays
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
mik/ste
ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com
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