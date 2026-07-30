Verbund - Barclays bestätigt nach Zahlen "Equal Weight" und Kursziel

Die Analysten von Barclays haben ihre Einstufung "Equal Weight" für die Aktien des heimischen Verbund in Reaktion auf die gemeldeten Halbjahreszahlen bestätigt. Auch das Kursziel von 64,0 Euro für die Titel des Stromversorgers wurde unverändert belassen. Nach der starken Performance in den vergangenen Jahren ist die Verbund-Aktie fair bewertet, heißt es in der Analyse. Zum Vergleich: An der Wiener Börse notierten Verbund-Aktien am Donnerstagvormittag bei 58,85 Euro.

Die gemeldeten Ergebniszahlen haben gezeigt, dass sich der Verbund trotz der dürrebedingten Schwäche des Wasserkraftgeschäfts gut geschlagen habe, schreiben die Barclays-Analysten. Positiv werten sie vor allem, dass der Verbund seinen Ergebnisausblick für das Gesamtjahr leicht auf eine Spanne von 1,05 bis 1,20 Mrd. Euro angehoben hat.

Analysierendes Institut Barclays

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