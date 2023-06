Verbund-Chef Strugl kündigt Preissenkung für Bestandskunden an

Verbund-Chef Michael stellt eine Preissenkung für Bestandskunden noch in diesem Monat in Aussicht. "Wir werden sehr wahrscheinlich noch im Juni unseren Kunden hier ein Angebot machen. Es wird vermutlich unter 20 Cent sein, von jetzt 24 Cent", sagte Strugl am Samstag im "Ö1-Mittagsjournal" des ORF-Radios. Der teilstaatliche Stromkonzern hatte erst mit 1. März den Arbeitspreis für seine rund 500.000 Haushaltskunden auf 23,9 Cent netto pro Kilowattstunde (kWh) erhöht.

Strugl verteidigte einmal mehr die Tarifpolitik des Konzern. Im Vorjahr seien die Großhandelspreise viel stärker und schneller gestiegen als die Tarife vieler Kundinnen und Kunden. Die hohen Preise im Einkauf seien bei den Haushalten erst verzögert und nicht zur Gänze angekommen. Dass die Preiserhöhungen schneller weitergegeben wurden als nun die Preissenkungen, stimme jedoch nicht, so Strugl.

pro/riß

ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com