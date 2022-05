Verbund - Deutsche Bank hebt Kursziel von 96 auf 105 Euro an, "buy"

Die Analysten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel für die Aktie des Verbund-Konzerns in Reaktion auf die angekündigte Sonderdividende des Stromerzeugers von 96,00 auf 105,00 Euro erhöht. Ihre Empfehlung für die Verbund-Aktie haben sie gleichzeitig von "hold" auf "buy" angehoben.

Mit der Sonderdividende und den geplanten Gutschriften für Stromkunden dürften die Wahrscheinlichkeit einer möglichen Sondersteuer auf die Verbund-Gewinne deutlich gesunken sein, schreiben die Analysten der Deutsche Bank.Die Sonderdividende des teilweise in Staatseigentum stehenden Unternehmens könnte in Hilfen für stark von der Energiekrise betroffene Verbraucher fließen, ohne das Anlegersentiment durch eine Sondersteuer zu belasten, so die Experten.

Am Donnerstagvormittag notierten die Verbund-Aktien an der Wiener Börse mit einem Plus von 3,12 Prozent bei 94,10 Euro. Am Mittwoch hatte die Aktie nach der Ankündigung der Sonderdividende bereits mehr als 9 Prozent zugelegt.

Analysierendes Institut Deutsche Bank

mik

ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com