Verbund - Deutsche Bank senkt Kursziel leicht von 56,0 auf 55,0 Euro

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Verbund leicht von 56,0 auf 55,0 Euro gekürzt. Die Verkaufsempfehlung "Sell" für die Titel des Energiekonzerns wurde von Analyst Olly Jeffery unverändert beibehalten.

Die Wasserkraftproduktion in Österreich gerät aufgrund einer anhaltenden Trockenperiode erneut unter Druck, kommentierten die Deutsche Bank-Experten. Nach der Aktualisierung des Modells mit der neuesten Wasserkraftprognose liegt die Wasserkraftproduktion des Verbund um 2,7 TWh unter dem Jahresziel, hieß es in der aktuellen Studie weiter.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Deutsche Bank-Analysten nun 2,61 Euro für 2026, sowie 3,76 bzw. 3,26 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,44 Euro für 2026, sowie 2,07 bzw. 1,79 Euro für 2027 bzw. 2028.

Zum Vergleich: Am Donnerstagvormittag notierten die Verbund-Titel an der Wiener Börse bei 63,90 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

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ger/ste

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