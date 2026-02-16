Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|
16.02.2026 14:32:00
Verbund - Deutsche Bank senkt Kursziel von 58 auf 55 Euro
Die Deutsche Bank erklärte ihre Entscheidung damit, dass in den meisten europäischen Ländern sinkende CO2-Preise bei gleichzeitig steigendem Risiko politischer Interventionen zu sinkenden Strompreisen geführt haben, was auch der Verbund spüre. Außerdem habe der Stromkonzern im 4. Quartal 2025 mit schwachen Wasserkraftbedingungen zu kämpfen, was sich laut den Experten im 1. Quartal 2026 weiter verschlechtern dürfte.
Zum Vergleich: Am Montagnachmittag notierten die Verbund-Titel an der Wiener Börse bei 57,40 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ste/rst
ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com
Analysen zu Verbund AG
|14:32
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|13:17
|Verbund verkaufen
|UBS AG
|21.01.26
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Verbund AG
|57,60
|-1,37%
