Verbund: Finanzchef Kollmann geht im Sommer zur Bank of America - Aktie im Plus

Peter Kollmann, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Finanzvorstand, legt mit 31. August sein Mandat zurück, um bei der Bank of America die Rolle des Vice Chair EU und Country Executive für Deutschland und Österreich zu übernehmen, teilte der Verbund am Montag mit. Kollmann ist auch Aufsichtsratschef der Austrian Power Grid (APG), einer 100-prozentigen Verbund-Tochter.

Kollmann werde bis zum 31. August zur Verfügung stehen, um "einen geordneten und reibungslosen Übergang sicherzustellen", heißt es in der Aussendung. Der Verbund mache sich umgehend auf die Suche nach einem Nachfolger, sollte dieser bis Ende August nicht gefunden sein, soll Vorstandsvorsitzender Michael Strugl interimistisch zusätzlich die Rolle als CFO übernehmen. Kollmann war 13 Jahre bei der Verbund tätig.

Die Verbund-Aktie gewinnt in Wien zeitweise 1,61 Prozent auf 66,25 Euro.

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APA