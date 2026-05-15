Verbund gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Verbund hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,240 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig standen 2,27 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 6,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Verbund 2,42 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at