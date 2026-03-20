20.03.2026 06:31:28

Verbund hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Verbund gab am 18.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Verbund ein EPS von 1,40 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Verbund im vergangenen Quartal 2,14 Milliarden EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Verbund 2,41 Milliarden EUR umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4,29 EUR beziffert. Im Vorjahr hatten 5,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Verbund im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 2,80 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,01 Milliarden EUR im Vergleich zu 8,24 Milliarden EUR im Vorjahr.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 4,26 EUR je Aktie sowie einen Umsatz von 7,55 Milliarden EUR festgelegt.

Redaktion finanzen.at

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