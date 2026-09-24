Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
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24.09.2026 12:59:00
Verbund hebt Stromtarif für Neukunden an
Der teilstaatliche Energieversorger Verbund hebt die Strompreise für Neukunden an. Für den "Österreich-Tarif" verlangt der Konzern im ersten Vertragsjahr statt bisher netto 9,50 Cent ab sofort 10,0 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Ab dem zweiten Vertragsjahr klettert der Preis dann auf 15 Cent pro kWh. Für Bestandskunden bleibt der Tarif aber unverändert, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Begründet wird der Schritt mit schwierigen Marktbedingungen.
Der Stromkonzern hatte den sogenannten "Österreich-Tarif" (V-Strom Österreich) im Februar eingeführt. Es handelt sich um ein Fixpreis-Angebot mit einem rabattierten Arbeitspreis (10 Cent pro Kilowattstunde netto) und einem monatlichen Grundpreis von nunmehr 4,20 Euro ohne Steuern. Im zweiten Jahr bleibt der Grundpreis im neuen Tarif unverändert.
Der Netto-Strompreis macht rund ein Drittel auf der endgültigen Stromrechnung aus und kann vom Kunden selbst gewählt - und durch Preisvergleiche gesenkt - werden. Die restlichen zwei Drittel entfallen auf Netzkosten und Steuern und Abgaben und hängen vom jeweiligen Netzgebiet und Wohnort ab.
tpo/ivn
ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com
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