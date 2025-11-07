Verbund mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Verbund hat am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,300 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,15 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at