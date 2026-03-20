Verbund mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Verbund ließ sich am 18.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Verbund die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,49 Milliarden USD – eine Minderung von 3,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,57 Milliarden USD eingefahren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,970 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,17 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Verbund 9,04 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,41 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 8,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 0,994 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 8,83 Milliarden USD, befunden.

Redaktion finanzen.at