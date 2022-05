Verbund - NEOS: Regierung vollkommen überfordert

Die NEOS halten die Regierung angesichts der Diskussion um eine Gewinnabschöpfung bei teilstaatlichen Stromversorgern wie dem Verbund für "vollkommen überfordert". Die Aussagen von Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) sorgen bei der pinken Oppositionspartei für Kopfschütteln: "Nicht das Aktienrecht ist das Problem - sondern ein Kanzler, der in der Energiepolitik völlig planlos agiert", meinte NEOS-Wirtschaftssprecher Gerald Loacker am Freitag.

Die marktwirtschaftliche Ordnung in Frage zu stellen und österreichische Unternehmen polemisch anzugreifen, sei haarsträubend, so Loacker. "Wenn Nehammer auf diesen Positionen verharrt, dann kann er sich überlegen, nächstes Jahr am 1. Mai mitzumarschieren." Ein Reform der Strompreisbildung, damit nicht Gaspreissteigerungen zu teurerem Strom etwa aus Wasserkraft führen, kann sich Loacker hingegen sehr wohl vorstellen.

pro/phs

ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com