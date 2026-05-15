Verbund - RBC bestätigt "Underperform" und Kursziel von 56,5 Euro

Die Analysten der kanadischen Bank RBC haben ihre Einstufung "Underperform" für die Anteile am Verbund bestätigt. Das Kursziel wurde vom zuständigen Experten Alexander Wheeler nach Berücksichtigung der Erstquartalszahlen des Stromversorgers bei 56,50 Euro belassen. Am Freitagnachmittag notierten die Verbund-Papiere an der Wiener Börse bei 61,35 Euro.

Er sehe weiterhin signifikante Herausforderungen im Bereich Wasserkraft und rechne damit, dass die Jahresproduktion deutlich unter den aktuellen Annahmen des Managements liegen wird, schrieb Wheeler in der am Freitag vorgelegten Studie. Für 2026 werde dies jedoch teilweise durch geringere erwartete Abschreibungen und Finanzierungskosten ausgeglichen, hieß es weiter.

Für das laufende Geschäftsjahr (2026) prognostizieren die RBC-Analysten einen Gewinn von 2,87 Euro je Aktie. Die Schätzungen für die Folgejahre liegen bei 3,38 (2027) und 2,91 (2028) Euro je Aktie. Die Dividenden erwarten sie mit 1,43 (2026), 1,69 (2027) und 1,46 (2028) Euro je Aktie.

Analysierendes Institut RBC Capital Markets

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spa/mik

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