Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
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15.05.2026 16:45:00
Verbund - RBC bestätigt "Underperform" und Kursziel von 56,5 Euro
Er sehe weiterhin signifikante Herausforderungen im Bereich Wasserkraft und rechne damit, dass die Jahresproduktion deutlich unter den aktuellen Annahmen des Managements liegen wird, schrieb Wheeler in der am Freitag vorgelegten Studie. Für 2026 werde dies jedoch teilweise durch geringere erwartete Abschreibungen und Finanzierungskosten ausgeglichen, hieß es weiter.
Für das laufende Geschäftsjahr (2026) prognostizieren die RBC-Analysten einen Gewinn von 2,87 Euro je Aktie. Die Schätzungen für die Folgejahre liegen bei 3,38 (2027) und 2,91 (2028) Euro je Aktie. Die Dividenden erwarten sie mit 1,43 (2026), 1,69 (2027) und 1,46 (2028) Euro je Aktie.
Analysierendes Institut RBC Capital Markets
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
spa/mik
ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com
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