Verbund - RBC senkt Kursziel auf 55,5 Euro, bestätigt "Underperform"

Die Analysten der kanadischen Bank RBC haben ihr Kursziel für die Aktien des Verbund von 56,50 auf 55,5 Euro leicht gesenkt. Am Freitag schlossen die Verbund-Aktien an der Wiener Börse in der Nähe vom aktuellen Kursziel bei 56,60 Euro. Die Einstufung "Underperform" für die Titel des österreichischen Stromversorgers hat der RBC-Experte Alexander Wheeler gleichzeitig bestätigt.

Nach den Halbjahresergebnisse vom Verbund haben die Analysten ihr Prognose für 2026 aufgrund der niedrigeren Wasserkraftproduktion angepasst. Für 2027 erwartet die RBC hingegen eine Verbesserung durch höhere Strompreise. Die Bank sieht aber weiterhin Gegenwind für den Konzern und liegen mit ihren Schätzungen unter den Konsensprognosen.

Für das laufende Geschäftsjahr des Verbund prognostizieren die RBC-Analysten einen Gewinn von 2,89 Euro je Aktie. Die Schätzungen für die Folgejahre liegen bei 3,58 (2027) und 2,99 (2028) Euro je Aktie. Die Dividenden erwarten sie mit 1,45 (2026), 1,79 (2027) und 1,49 (2028) Euro je Aktie.

Analysierendes Institut RBC Capital Markets

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ste/mik

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