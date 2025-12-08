Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|
08.12.2025 08:42:00
Verbund - RBC startet Coverage mit "Underperform", Kursziel 57,50 EUR
Sinkende erzielte Preise, politische Interventionen in Österreich und ein Mangel an akkretiven Wachstumschancen sollten die Aktien in der kurzen Frist belasten, schrieben die Analysten um Alexander Wheeler in der am Montag vorgelegten Studie.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die RBC-Analysten 4,25 Euro für 2025 sowie 3,35 bzw. 3,11 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 3,27 Euro für 2025 sowie 1,68 bzw. 1,56 Euro für 2026 bzw. 2027.
Analysierendes Institut RBC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
spa
ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com
Aktien in diesem Artikel
|Verbund AG
|64,10
|-0,77%
