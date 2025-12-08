Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Verbund Aktie

Verbund für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.12.2025 08:42:00

Verbund - RBC startet Coverage mit "Underperform", Kursziel 57,50 EUR

Die Analysten der kanadischen Bank RBC haben die Aktien des Energiekonzerns Verbund mit der Einschätzung "Underperform" und einem Kursziel von 57,50 Euro in ihre Coverage aufgenommen. Zum Vergleich: Am Freitag lag der Aktienkurs an der Wiener Börse mit Handelsende bei 64,10 Euro.

Sinkende erzielte Preise, politische Interventionen in Österreich und ein Mangel an akkretiven Wachstumschancen sollten die Aktien in der kurzen Frist belasten, schrieben die Analysten um Alexander Wheeler in der am Montag vorgelegten Studie.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die RBC-Analysten 4,25 Euro für 2025 sowie 3,35 bzw. 3,11 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 3,27 Euro für 2025 sowie 1,68 bzw. 1,56 Euro für 2026 bzw. 2027.

Analysierendes Institut RBC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

spa

ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Verbund AGmehr Nachrichten

Analysen zu Verbund AGmehr Analysen

08:41 Verbund Underperform RBC Capital Markets
04.12.25 Verbund Reduce Baader Bank
19.11.25 Verbund Sell Deutsche Bank AG
05.11.25 Verbund Reduce Baader Bank
10.10.25 Verbund Hold Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Verbund AG 64,10 -0,77% Verbund AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:52 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
07:45 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49
06.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX eröffnet etwas leichter -- Ruhiger Start für DAX -- Asiens Börsen am Montag uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt startet mit Abgaben in die neue Woche, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Zum Wochenbeginn weisen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen