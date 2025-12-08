Verbund - RBC startet Coverage mit "Underperform", Kursziel 57,50 EUR

Die Analysten der kanadischen Bank RBC haben die Aktien des Energiekonzerns Verbund mit der Einschätzung "Underperform" und einem Kursziel von 57,50 Euro in ihre Coverage aufgenommen. Zum Vergleich: Am Freitag lag der Aktienkurs an der Wiener Börse mit Handelsende bei 64,10 Euro.

Sinkende erzielte Preise, politische Interventionen in Österreich und ein Mangel an akkretiven Wachstumschancen sollten die Aktien in der kurzen Frist belasten, schrieben die Analysten um Alexander Wheeler in der am Montag vorgelegten Studie.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die RBC-Analysten 4,25 Euro für 2025 sowie 3,35 bzw. 3,11 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 3,27 Euro für 2025 sowie 1,68 bzw. 1,56 Euro für 2026 bzw. 2027.

Analysierendes Institut RBC

ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com