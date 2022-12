Verbund steigt mit Photovoltaik-Projekt in Italien ein

Nach dem Eintritt in den spanischen Markt steigt der Verbund auch in Italien ein. Abgeschlossen wurde ein Kooperationsvertrag mit der PV-Invest Gruppe über den Erwerb einer Projektentwicklungsgesellschaft inklusive Entwicklung eines Photovoltaikprojekts von bis zu 250 Megawatt Peak (MWp), teilte das Unternehmen in einer Presseaussendung am Dienstag mit.

Mit dem Projekterwerb ist noch keine Investitionsentscheidung verbunden. Diese erfolge erst, sobald die Projekte den Ready-to-Build Status erreicht haben und die Wirtschaftlichkeits-Kriterien weiterhin gegeben sind. Das Projektportfolio besteht aus einer Pipeline von bis zu 45 Greenfield-Solar-PV-Anlagen in der süditalienischen Region Apulien.

Ein Teil der Pipeline besteht aus Agri-PV-Projekten, die eine noch nachhaltigere Energieerzeugung ermöglichen. Zur Zeit befindet sich das Projektportfolio noch in der Genehmigungsphase. Die Anlagen aus dem Portfolio sollen bis Ende 2024 in Betrieb gehen.

Im Bereich Erneuerbare Energien will der Verbund in naher Zukunft deutlich wachsen. Bis 2030 sollen 20 bis 25 Prozent der gesamten Erzeugung aus Photovoltaik- und Windkraftanlagen gewonnen werden. Ziel ist auch eine regionale Differenzierung zur Risikostreuung. Rund 97 Prozent des Stroms erzeugt Verbund aus Erneuerbaren Energien, vorwiegend Wasserkraft.

mit/tpo

ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com