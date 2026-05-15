Verbund stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Verbund hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,78 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,94 Milliarden EUR – eine Minderung von 15,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,30 Milliarden EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at