Verbund Aktie

Verbund für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Anlagevotum 06.08.2026 17:50:00

Verbund: UBS bestätigt "Sell"-Empfehlung - Aktie höher

Verbund: UBS bestätigt "Sell"-Empfehlung - Aktie höher

Die Analysten der UBS haben ihr Anlagevotum "Sell" für die Aktien des heimischen Verbund bestätigt.

Auch das Kursziel in Höhe von 55,00 Euro wurde von der zuständigen Wanda Serwinowska unverändert beibehalten.

Die UBS-Schätzung für das operative Ergebnis EBITDA im Gesamtjahr 2026 liegt hauptsächlich aufgrund der geringen Wasserführung unter dem unteren Ende der Verbund-Prognose, doch der jüngste Anstieg der kurzfristigen Strompreise berge ein gewisses Aufwärtspotenzial.

Die Verbund-Aktie legte in Wien schließlich 1,04 Prozent auf 58,55 Euro zu.

Analysierendes Institut UBS

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

APA

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Verbund-Aktie steigt dennoch: Deutsche Bank bestätigt Verkaufsempfehlung
ATX-Papier Verbund-Aktie: So viel hätte eine Investition in Verbund von vor 5 Jahren gekostet
Verbund-Aktie tiefer: Trockenheit und niedrigere Strompreise belasten

Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages,Verbund

Nachrichten zu Verbund AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Verbund AG

mehr Analysen
06.08.26 Verbund Sell UBS AG
30.07.26 Verbund Equal weight Barclays Capital
23.07.26 Verbund Sell UBS AG
23.07.26 Verbund Sell Deutsche Bank AG
16.07.26 Verbund Sell Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Verbund AG 57,85 -1,20% Verbund AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:42 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09:57 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen