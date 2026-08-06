Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Anlagevotum
|
06.08.2026 17:50:00
Verbund: UBS bestätigt "Sell"-Empfehlung - Aktie höher
Auch das Kursziel in Höhe von 55,00 Euro wurde von der zuständigen Wanda Serwinowska unverändert beibehalten.
Die UBS-Schätzung für das operative Ergebnis EBITDA im Gesamtjahr 2026 liegt hauptsächlich aufgrund der geringen Wasserführung unter dem unteren Ende der Verbund-Prognose, doch der jüngste Anstieg der kurzfristigen Strompreise berge ein gewisses Aufwärtspotenzial.
Die Verbund-Aktie legte in Wien schließlich 1,04 Prozent auf 58,55 Euro zu.
Analysierendes Institut UBS
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
APA
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Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages,Verbund
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