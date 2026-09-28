Verbund Aktie
WKN DE: A1C0VY / ISIN: US92336Y1073
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28.09.2026 05:00:00
Verbund-Vorständin: "Deutschland genehmigt Windräder doppelt so schnell wie Österreich"
Warum der Windkraft-Ausbau in Deutschland schneller geht als in Österreich und ob chinesische Komponenten ein Sicherheitsrisiko darstellen, erklärt Verbund-Vorstandsmitglied Susanna ZaprevaWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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