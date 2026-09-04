Vercom Spolka Akcyjna Bearer legte Quartalsergebnis vor

Vercom Spolka Akcyjna Bearer lud am 02.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,24 PLN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,02 PLN je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vercom Spolka Akcyjna Bearer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 132,9 Millionen PLN im Vergleich zu 114,1 Millionen PLN im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at